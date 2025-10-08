Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen üç ilan sahibine ayrı ayrı 150 bin TL ceza verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genel ekonomik verilerle uyuşmayan, spekülatif fiyat artışlarının tespit edildiği ve manipülatif davranışlara kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

CİMER şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı

Açıklamada, ilan platformlarındaki fahiş fiyat girişimlerinin yakından takip edildiği vurgulanarak, vatandaşlardan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen şikayetlerin ardından denetimlerin başlatıldığı bildirildi.

Denetimlerde, fiyat değişimlerinin kısa süre içinde ekonomik gerekçelere dayanmadan yükseltildiği tespit edildi.

Kısa sürede milyonluk artışlar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde şu örnekler paylaşıldı:

16 Eylül’de 9,5 milyon TL’ye ilana girilen bir taşınmazın, yalnızca 18 gün içinde 13 milyon TL’ye çıkarıldığı,

Başka bir ilanda iki hafta içinde 1 milyon TL’lik artış yapıldığı,

Bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon TL’ye yakın fiyat artışı gerçekleştiği belirlendi.

Bu üç ilan için her biri 150 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL idari para cezası kesildi.

Bakanlıktan sert mesaj: "Manipülasyona geçit yok"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İlan platformlarında kötü niyetli fiyat manipülasyonları titizlikle izlenmektedir.”

Açıklamada ayrıca, taşınmaz ve ikinci el araç ilanları başta olmak üzere tüm ilanlarda denetimlerin artırıldığı vurgulandı.

Denetimler sıklaşacak

Uzmanlar, son dönemde gayrimenkul piyasasında artan spekülatif ilanların, hem tüketici güvenini hem de piyasa istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Bakanlık yetkilileri, otomotiv ve emlak sektöründe şeffaf fiyatlandırma için dijital denetim altyapısının da güçlendirildiğini belirtti.