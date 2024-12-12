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İkinci yarı, her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği heyecan dolu anlara sahne olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray , Yeni Malmö Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı oldukça heyecanlı geçti ve 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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