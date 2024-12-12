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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray, Yeni Malmö Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı oldukça heyecanlı geçti ve 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarı özeti:

  • 12. dakikada Galatasaray, çıkarken top kaptırdı. Rosengren, hızlıca topu savunma arkasına gönderdi ancak Christiansen'in şutu üstten auta gitti.
    1. dakikada Malmö, ceza sahasında paslaşmalarla etkili oldu, ancak Metehan Baltacı topu kornere çeldi.
    1. dakikada Batshuayi'nin şutu kaleci Persson tarafından kurtarıldı.
    1. dakikada Malmö, Larsen'in sağdan ortasında Botheim'in kafasıyla 1-0 öne geçti.
    1. dakikada Malmö, hızlı bir atakla Christiansen'in şutunu Muslera kurtardı.
    1. dakikada Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ortasında Jelert'in golüyle 1-1'lik beraberliği sağladı.

İlk yarı sonucu:

  • Malmö 1 - 1 Galatasaray

İkinci yarı, her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği heyecan dolu anlara sahne olacak.

Kaynak: AA