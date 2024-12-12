UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray, Yeni Malmö Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı oldukça heyecanlı geçti ve 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İlk yarı özeti:
- 12. dakikada Galatasaray, çıkarken top kaptırdı. Rosengren, hızlıca topu savunma arkasına gönderdi ancak Christiansen'in şutu üstten auta gitti.
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- dakikada Malmö, ceza sahasında paslaşmalarla etkili oldu, ancak Metehan Baltacı topu kornere çeldi.
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- dakikada Batshuayi'nin şutu kaleci Persson tarafından kurtarıldı.
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- dakikada Malmö, Larsen'in sağdan ortasında Botheim'in kafasıyla 1-0 öne geçti.
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- dakikada Malmö, hızlı bir atakla Christiansen'in şutunu Muslera kurtardı.
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- dakikada Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ortasında Jelert'in golüyle 1-1'lik beraberliği sağladı.
İlk yarı sonucu:
- Malmö 1 - 1 Galatasaray
İkinci yarı, her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği heyecan dolu anlara sahne olacak.
Kaynak: AA