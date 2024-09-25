UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 26 Eylül Perşembe günü Malmö, kendi sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler için önemli bir mücadele olan bu maç öncesinde, tüm detaylar merak konusu oldu.

Maç detayları

Tarih: 26 Eylül 2024

Saat: 19.45

Yayın Kanalı: TRT Tabii Spor

Stadyum: Eleda Stadion, Malmö

Hakem: Luis Godinho (Portekiz)

Takımların durumu

Malmö, Avrupa sahnesindeki tecrübesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekerken, Rangers ise geçmişteki başarılarıyla bilinen bir ekip. Her iki takım da grup aşamasında önemli puanlar toplamak amacıyla sahaya çıkacak.

Canlı yayın

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