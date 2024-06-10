Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşan "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Heraklion Limanı'ndan yolculuk yaparak Marmaris Cruise Port Limanı'na geldi. Gemi, büyük iskeleye yanaştırıldı ve gümrük işlemlerinin ardından turistler Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezmek için şehre adım attı.

Marmaris'te bir hafta konaklayacak 1200 yolcu, otellerde kalacakken, 1350 yolcu ise gemiyle bir sonraki turuna katılmak üzere ilçeden ayrılacak. "Marella Discovery", gece saatlerinde Limasol Limanı'na doğru yola çıkacak.