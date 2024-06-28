Araştırmalara göre, yünlü mamutların nesli yaklaşık 4 bin yıl önce “genetik olmayan” sebeplerle tükendi. Bu bulgular, Latince adı “Mammuthus primigenius” olan yünlü mamutların soylarının neden tükendiğine dair yeni bir ışık tuttu.

Vrangel Adası'ndaki mamutlar

Araştırma, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce nesli tükenen yünlü mamutları inceledi. Bu mamutların yok olma sebebinin, bilinenin aksine, soy içi üremeye bağlı olmadığı belirtildi.

Soy içi üreme teorisi çürütüldü

Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların soy içi üremeyle çoğaldığını belirledi. Ancak bu, neslin tükenmesinin ana sebebi değildi. Araştırmacılardan Love Dalen, “Artık genetik nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz” dedi. Ayrıca Dalen, “Bulgular, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını gösteriyor. Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.