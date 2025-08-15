CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara’yı cezaevinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi. Başarır, Kara’nın emekli maaşının hukuka aykırı bir şekilde ödenmediğini belirterek, “Bir insanın emekli maaşını kesmek hangi hukukta var? Ailesi şu an geçim sıkıntısı çekiyor. Yolsuzluk iddiaları araştırılır, dava süreci işler ama bu şekilde bir uygulama kabul edilemez” dedi.

Başarır, milletvekilliğinden emekli olan Kara’nın haklarının gasp edildiğini savunarak, “Doğrular elbet ortaya çıkacak. Ancak suçlamalar kesinleşmeden böylesi bir yaptırım ne insani ne de hukuki” ifadelerini kullandı.

Niyazi Nefi Kara hakkındaki soruşturma sürerken, emekli aylığının kesilmesi kamuoyunda da tartışma yarattı.