Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 Eylül’de meydana gelen ve motosiklet sürücüsü B.C.’nin hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim V.İ., adli raporda tali kusurlu bulunmasının ardından tahliye edildi.

Kaza 3 Eylül'de meydana geldi

Kaza, 3 Eylül günü D-400 kara yolunda meydana geldi. Hakim V.İ. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen B.C.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu ağır yaralanan B.C., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motorsiklet sürücüsünde alkol tespit edildi

Yapılan muayenede motosiklet sürücüsü B.C.’nin 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen B.C. hayatını kaybetti. Olayın ardından hakim V.İ. gözaltına alınarak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakim tahliye edildi

Kazaya ilişkin hazırlanan Antalya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda V.İ.’nin tali kusurlu olduğu tespit edildi. Bu değerlendirme doğrultusunda hakim V.İ. dün tahliye edildi.

Dosya Ankara’ya gönderilecek

Olayla ilgili tüm delillerin toplanmasının ardından dosyanın, V.İ.’nin görev yaptığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.