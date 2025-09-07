CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayı öncesinde olası kayyım tartışmalarına değindi. Özel, “Partiye kayyım atansa bile 6 gün içinde yeniden seçilmiş genel başkan olurum” ifadelerini kullandı.

"Bu süreç işlemeye devam eder"

Parti genel merkezinde düzenlenen Bellek Sergisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, “Delegeler imzalarıyla bu kurultayı talep etti. Genel başkan istemese de Parti Meclisi istemese de bu süreç işlemeye devam eder” dedi.

“Kayyım atansa bile süreç işler”

Olası bir kayyım ataması ihtimaline değinen Özel, “15’inde mahkeme farklı bir karar verse, genel başkanlığa kayyım atansa bile o kayyım orada 6 gün durur. Çünkü bu süreç genel başkanın dahi engelleyemeyeceği bir süreçtir. 6 gün sonra parti, seçilmiş genel başkanını yeniden seçer” diye konuştu.

İstanbul İl Kongresi tartışmaları

Özel, İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve yargı kararlarına da değindi. “Aslında yetkisiz bir mahkeme kongremizi iptal etti. Delegelikler de iptal edildi. Ancak bu kararların tamamı hukuki sürece tabidir” ifadelerini kullandı.

“Kasım sonunda süreç tamamlanacak”

CHP lideri, önümüzdeki dönemde il ve ilçe kongrelerinin de yenileneceğini belirterek, “Kasım ayının sonuna doğru doğal sürecimizi tamamlamış olacağız. O noktada bu tartışmalar da geride kalacak” dedi.