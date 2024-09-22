Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kapalı pazar yerinde bir elektrikli bisikletin aküsünün alev alması sonucu kısa süreli panik yaşandı. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangının sebepleri ve etkileri

Sapanca'daki kapalı pazar yerinde meydana gelen yangın, elektrikli bisikletin aküsünde yaşanan bir arıza sonucu patlak verdi. Yangın, çevredeki esnaf ve alışveriş yapanlar arasında korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Olayın detayları

Yangın, saat 10:30 civarında meydana geldi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, aniden yükselen alevler ve çıkan dumanlar karşısında panik yaşadı. Çevredeki esnaflar, hızlı bir şekilde güvenli alanlara yöneldi. Yangın sonucunda elektrikli bisiklet tamamen kullanılamaz hale geldi, ancak olayda yaralanan kimse olmadı.

Güvenlik önlemleri

Yangın sonrası Sapanca Belediyesi yetkilileri, elektrikli bisikletlerin güvenliği konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Akülerin kontrolsüz bir şekilde kullanılması durumunda benzer olayların yaşanabileceği vurgulandı. Pazarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi.

Sapanca'daki bu olay, elektrikli bisikletlerin güvenliği konusunda önemli bir hatırlatma oldu. Yerel halkın ve esnafın güvenliği için önlemler alınması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi. Yangının büyümemesi ve yaralanmalara yol açmaması, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle mümkün oldu.