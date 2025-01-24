İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Chelsea’yi konuk ediyor. Zirve yarışını etkileyecek bu önemli karşılaşma, 25 Ocak Cumartesi saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3, Tod TV ve beIN Connect platformlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City formunu arıyor

Premier Lig’de 38 puanla 5. sırada yer alan Manchester City, bu sezon istikrarsız bir performans sergiliyor. Pep Guardiola’nın ekibi, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain karşısında 4-2’lik mağlubiyet alarak moral kaybetse de Premier Lig’de ilk dört hedefini sürdürüyor.

Takımda sakatlıklar dikkat çekiyor. Ruben Dias, Nathan Ake ve Jeremy Doku’nun durumu belirsizliğini korurken, Rodri uzun süreli sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transferler Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis’in Chelsea karşısında forma giymesi bekleniyor.

Chelsea deplasman avantajını kullanmak istiyor

40 puanla 4. sırada yer alan Chelsea, bu sezon Enzo Maresca yönetiminde eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. Ancak, Etihad Stadyumu’ndaki son üç maçında galibiyet elde edemeyen Maviler, Manchester City’ye karşı son 10 maçında hiç galip gelemedi.

Chelsea’de sakatlıklar kadroyu zorluyor. Mykhaylo Mudryk, Wesley Fofana, Benoit Badiashile ve Romeo Lavia maç kadrosunda yer almayacak. Enzo Fernandez ve Levi Colwill’in durumu ise maç saatinde netleşecek. Yeni transfer Jadon Sancho’nun eski takımı Manchester City’ye karşı ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.