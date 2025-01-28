Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadium'da Club Brugge'ü konuk ediyor. Kritik maçta her iki takım da 3 puan için sahada olacak.

Manchester City'nin durumu

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puanla 25. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak çıktığı bu maçta, 3 puanı kazanarak grup aşamasında ilerleme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Club Brugge'ün durumu

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 20. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puanı kazanmayı hedefleyen Brugge, zorlu Etihad Stadium'dan galibiyetle ayrılmak için sahada olacak.

Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23.00

Kanal: TRT 1, Tabii Spor

Stadyum: Etihad Stadium

Hakem: J. Sanchez

Yan Hakemler: R. Cabanero, I. Prieto