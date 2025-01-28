Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadium'da Club Brugge'ü konuk ediyor. Kritik maçta her iki takım da 3 puan için sahada olacak.
Manchester City'nin durumu
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puanla 25. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak çıktığı bu maçta, 3 puanı kazanarak grup aşamasında ilerleme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Club Brugge'ün durumu
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 20. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puanı kazanmayı hedefleyen Brugge, zorlu Etihad Stadium'dan galibiyetle ayrılmak için sahada olacak.
Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba
Saat: 23.00
Kanal: TRT 1, Tabii Spor
Stadyum: Etihad Stadium
Hakem: J. Sanchez
Yan Hakemler: R. Cabanero, I. Prieto