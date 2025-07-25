Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Ederson hakkında Manchester City net bir karar aldı. İngiliz kulübü, tecrübeli kalecinin takımda kalmasına karar verirken, Galatasaray cephesinin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.



Manchester City, Ederson'u Bırakmıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, uzun süredir kadrosunda yer alan Brezilyalı kaleci Ederson için kararını verdi. The Athletic muhabiri David Ornstein'in haberine göre, James Trafford’un takıma katılması sonrası kaleci rotasyonu tamamlandı ve Ederson’un da takımda tutulmasına karar verildi.

Galatasaray'ın Planı Belirsiz

Galatasaray’ın, Ederson ile prensipte anlaşma sağladığı ancak Manchester City ile resmi temasların devam ettiği iddia ediliyordu. Ancak İngiliz kulübünün bu kararı sonrası sarı-kırmızılıların rotayı başka bir isme çevirip çevirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sözleşme 2026’da Bitiyor

Manchester City ile 2017 yılında yolları kesişen Ederson’un mevcut sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor. Kulüp içinde önemli bir figür olarak görülen deneyimli kaleci, Pep Guardiola'nın sisteminde kilit oyuncular arasında yer alıyor.