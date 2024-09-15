İngiltere Premier Ligi’nde uzun süredir büyük bir hakimiyet kuran, son 4 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Manchester City'nin başı dertte. Mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemede görülecek dava, pazartesi günü başlayacak.

115 kez ihlal etmekle suçlanıyor

Manchester'ın mavileri, 115 kez mali kuralları ihlal etmekle suçlanıyor. Mavi-Beyazlılar’ın, 2009’dan başlayarak 9 yıllık süreçte finansal anlamda birçok olumsuz harekette bulundukları iddia ediliyor. Suçlamalarda oyuncu maaşları ve menajer ücretleri hakkında bilgi saklamak, gelirlerin gerçek kaynağını gizlemek, sponsor gelirleri hesaplamaları, mali bilgi ile doğru mali raporların düzenlenmemesi gibi maddeler yer alıyor.

Küme düşebilir

Eğer mahkemede suçlu bulunursa, Manchester City’nin puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Premier Lig’deki birçok kulübün bu davayı yakından takip ettiğini ve City’nin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için cezalandırılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı.