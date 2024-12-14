Manchester City ile Manchester United, İngiltere Premier Lig 16. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen derbi mücadelesi, 15 Aralık Pazar günü saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Manchester City’nin form durumu
Manchester City, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle zor bir dönemden geçen ev sahibi ekip, 27 puanla Premier Lig’de 5. sırada bulunuyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, bu kritik maçta galibiyet alarak moral bulmayı hedefliyor.
Manchester United’ın form furumu
Manchester United ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 19 puanla 13. sırada yer alan konuk ekip, zorlu deplasmanda galibiyet peşinde. Erik ten Hag yönetimindeki takım, derbi mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırarak çıkış yakalamak istiyor.
Manchester City - Manchester United Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Stadyum: Etihad Stadyumu
- Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar
- Saat: 19.30
- Yayın: beIN Sports 3