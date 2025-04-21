Manchester City ile Aston Villa, 22 Nisan Salı günü Premier Lig’de karşılaşıyor. Maç saat 22:00'de Bein Sports beIN Connect ekranlarında yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig’de 22 Nisan 2025 Salı günü Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği Manchester City vs Aston Villa maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Bein Sports beIN Connect kanallarından saat 22:00'de canlı yayınlanacak.

Manchester City – Aston Villa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, 22 Nisan Salı günü Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın, şifreli platformlar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden erişime açık olacak.

Manchester City – Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak Manchester City – Aston Villa mücadelesi 22 Nisan 2025 Salı günü gerçekleşecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak maç, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

22 Nisan Manchester City vs Aston Villa maçı frekans ve platform bilgileri

Bein Sports beIN Connect kanalları, Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Ayrıca internet üzerinden beIN Connect platformu aracılığıyla da canlı maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

Maç Manchester City vs Aston Villa Tarih 22 Nisan 2025 Salı Saat 22:00 Stadyum Etihad Stadyumu, Manchester Yayıncı Kanal Bein Sports beIN Connect