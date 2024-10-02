Portekizli futbolcu, Madrid'deki bir gece kulübünde 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp etmekle suçlanıyor. Olayın ardından polis tarafından tutuklanan Nunes, kefaletle serbest bırakıldı; ancak yargılanması devam edecek.

Olayın detayları

Geçen yıl 62 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olan Matheus Nunes, kariyerinin belki de en çarpıcı olayını yaşadı. Dailymail'in aktardığına göre, olay Madrid'deki bir gece kulübünde meydana geldi. Nunes, 58 yaşındaki bir adamın telefonunu alarak geri vermeyi reddetti.

Polis müdahalesi

Ihbar üzerine Madrid'in Arganzuela semtindeki gece kulübüne giden polis, durumu değerlendirdikten sonra Nunes'i gözaltına aldı. Gece yarısı 05:30 sularında gerçekleşen bu olay, kulüp ve taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.

Kefaletle serbest bırakılması

Nunes, tutuklanmasının ardından bir avukatın kefalet ödemesiyle serbest bırakıldı. Ancak, futbolcunun yargılanmasının süreceği ve gasp suçuyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi. Bu durum, Nunes'in kariyerini ve Manchester City'deki geleceğini tehdit edebilir.