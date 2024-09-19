Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Finansal Fair-Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. 2009 yılından bu yana 115 kez FFP kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlanan kulübün davası geçtiğimiz pazartesi günü başladı. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Manchester City’nin suçlu bulunması durumunda, sadece puan silme cezası ile kalmayacağı, çok daha ağır yaptırımların uygulanabileceği belirtiliyor.

Tüm turnuvalardan men gelebilir

İddialara göre, Pep Guardiola’nın ekibi için olası cezalar arasında küme düşme, Carabao Cup, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası’ndan men edilme gibi ciddi yaptırımlar da bulunuyor. Verilecek kararın, 2025 yılına kadar açıklanması bekleniyor. Premier Lig tarihinin en büyük başarılarına imza atan Manchester City, bu dava sonucunda önemli bir darbe alabilir.

Manchester City cephesinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, futbol dünyası bu gelişmeleri yakından takip ediyor.