Premier Lig’in 16. haftasında oynanan Manchester derbisinde, konuk ekip Manchester United, geriye düştüğü maçı inanılmaz bir geri dönüşle kazanarak büyük bir zafer elde etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-1’lik skorla sonlandı.

City'nin Gvardiol ile ilk yarıda üstünlüğü

Maçın 36. dakikasında Manchester City savunma oyuncusu Josko Gvardiol’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol, City’nin ilk yarıdaki üstünlüğünü korumasını sağladı ve maçın büyük bölümünde ev sahibi ekip önde kaldı.

Son dakikalarda şok geri dönüş

Manchester United, maçın sonlarına doğru baskıyı arttırdı. 88. dakikada, Diallo’ya ceza sahasında yapılan faul sonucunda kazandıkları penaltıyı Bruno Fernandes başarılı bir şekilde değerlendirdi ve skoru 1-1’e getirdi.

Diallo’dan muhteşem performans

Ardından 89. dakikada Diallo, City kalecisini de geçerek attığı şık golle United’ı 2-1 öne geçirdi. Bu gol, takımının maçı çevirmesinde büyük rol oynadı ve son dakikalarda Manchester City’nin savunma hataları sonucu konuk ekip galibiyetini ilan etti.

City'nin kötü gidişi devam ediyor

Bu mağlubiyet, Manchester City için ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Son 7 maçta 5. yenilgisini alan City, sadece 4 puan toplayabildi ve 27 puanda kaldı. Öte yandan Manchester United, bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltti ve derbide önemli bir moral kazandı.