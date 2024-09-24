Premier Lig'de beklentilerden uzak kalan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Twente karşısında kazanarak 3 puanla başlamak istiyor. Twente, Eredivisie'de çıktığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor. Manchester ekibi Ten Hag yönetiminde Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile ligde 11. sırada bulunuyor. Eleştirilerin odak noktası haline gelen Hollandalı çalıştırıcı bu maçı kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor.

Kritik karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetirken yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Davide İmperiale üstlenecek.

Avrupa Ligi’nde yeni format gereği puan sıralamasını ilk 8 sıra içerisinde tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Manchester United- Twente maçı ne zaman, hangi kanalda?

Manchester United’ın Twente’yi konuk edeceği mücadele 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Twente ve Manchester United'ın rakipleri arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yer alıyor.

Twente rakipleri şu şekilde;

Manchester United, Fenerbahçe, Lazio, Nice, Union SG, Olympiakos, Malmö, Beşiktaş

Manchester United rakipleri şu şekilde;