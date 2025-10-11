Manchester United, Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız için ciddi bir transfer hamlesi başlattı. İngiliz ekibi, genç yeteneği kadrosuna katmak için 90 milyon Euro ayırdı.

90 milyon Euro’luk teklif

Fichajes’te yer alan habere göre, Manchester United Kenan Yıldız’ı uzun süredir takip ediyor. İlk temaslar için hazırlık yapan İngiliz devi, 20 yaşındaki hücumcuyu hızlıca kadrosuna katmayı planlıyor. Juventus’un teklif karşısında olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

Kenan Yıldız temkinli

Haberde, milli oyuncunun Manchester United’a transfer konusunda temkinli olduğu vurgulandı. Genç yıldızın, İngiliz ekibinin mevcut kaos ortamı nedeniyle transfer konusunda hemen karar vermeyebileceği ifade edildi.