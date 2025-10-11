Türkiye, Dünya Kupası eleme maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Maç, 21.45’te Vasil Levski Ulusal Stadı’nda başlayacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın ilk 11 kadrosu netleşti.
Türkiye’nin ilk 11’i
Milli takımımız sahaya şu kadroyla çıkacak:
Kaleci: Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler
Forvet: Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan’ın ilk 11’i
Kaleci: Dimitar Mitov
Defans: Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov
Orta saha: Despodov, Bozhinov, Hristov
Forvet: Petkov, Chochev
Türkiye Milli Takımı aday kadrosu
Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız
Bulgaristan Milli Takımı aday kadrosu
Kaleciler: Dimitar Mitov, Svetoslav Vutsov, Dimitar Sheytanov
Defans: Petko Hristov, Atanas Chernev, Rosen Bozhinov, Emil Tsenov, Christian Petrov, Viktor Popov, Dimitar Velkovski, Ivan Turitsov
Orta saha: Andrian Kraev, Ilia Gruev, Stanislav Shopov, Filip Krastev, Marin Petkov, Ivaylo Chochev, Kristian Stoyanov
Forvet: Kiril Despodov, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Vladimir Nikolov, Martin Minchev, Radoslav Kirilov
