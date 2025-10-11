Türkiye, Dünya Kupası eleme maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Maç, 21.45’te Vasil Levski Ulusal Stadı’nda başlayacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın ilk 11 kadrosu netleşti.

Türkiye’nin ilk 11’i

Milli takımımız sahaya şu kadroyla çıkacak:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler

Forvet: Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Bulgaristan’ın ilk 11’i

Kaleci: Dimitar Mitov

Defans: Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov

Orta saha: Despodov, Bozhinov, Hristov

Forvet: Petkov, Chochev

Türkiye Milli Takımı aday kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız

Bulgaristan Milli Takımı aday kadrosu

Kaleciler: Dimitar Mitov, Svetoslav Vutsov, Dimitar Sheytanov

Defans: Petko Hristov, Atanas Chernev, Rosen Bozhinov, Emil Tsenov, Christian Petrov, Viktor Popov, Dimitar Velkovski, Ivan Turitsov

Orta saha: Andrian Kraev, Ilia Gruev, Stanislav Shopov, Filip Krastev, Marin Petkov, Ivaylo Chochev, Kristian Stoyanov

Forvet: Kiril Despodov, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Vladimir Nikolov, Martin Minchev, Radoslav Kirilov

