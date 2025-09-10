Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava 24 Aralık’a ertelendi. Savcılık, Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talep etti.

Savcıdan hapis talebi

Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Özdağ’ın açıklamaları

Duruşma sonrası konuşan Özdağ, davanın siyasi nitelik taşıdığını savundu. “Benimle ilgili hakaret davası önce resen açıldı. Bugünkü noktaya geldik. Savcı cezalandırılmamı istiyor. Avukatlarım emsal kararları sunmak üzere süre istedi” dedi.

Özdağ, yargı sürecini “düşman ceza hukuku” olarak nitelendirerek, “Cumhurbaşkanı eleştirilerde bulunmakta serbest ama muhalefet yasaklı sayılıyor. Bu demokrasi değil” ifadelerini kullandı.

Siyasi tartışmalar

Özdağ, ayrıca farklı davalara da değinerek bazı tutuklamaları eleştirdi. “Bir avukat casusluk iddiasıyla tutuklandı. Masadaki avukatı casuslukla suçlayıp, masanın başında oturan kişiyi kayyum atarsanız ben size sorarım; ne yapıyorsunuz? Gürsel Tekin’den bahsediyorum” sözleriyle yargı süreçlerine dikkat çekti.