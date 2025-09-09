Soruşturma kapsamında grup üyeleri, “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, grup üyeleri için yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini istedi. Talep, hâkimlik tarafından değerlendirmeye alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, konsere ait görüntülerde “toplumun edep, ar ve haya duygularının incitilmesi” yönünde değerlendirmeler yapıldığı ve bu nedenle TCK 225. madde kapsamında işlem başlatıldığı vurgulandı.

Manifest grubu daha önce de Erzurum’daki konserinin, “kıyafetlerin uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal edilmesiyle gündeme gelmişti.

Soruşturma süreci devam ederken, getirilen yurt dışına çıkış yasağı talebi hem sanat camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.