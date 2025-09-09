Türkiye genelinde milyonlarca küçük esnafı ilgilendiren kritik bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde faaliyet gösteren esnafların basit usulde vergi mükellefiyeti tamamen kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte söz konusu ilçelerdeki küçük işletmeler artık gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece muhasebe, defter tutma ve vergi yükleri önemli ölçüde artacak.

Yeni düzenleme sonrası esnaflar yılda 3 kez geçici vergi ödeyecek ve işletme defteri ya da bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu getirilecek.

Ekonomistler, artan maliyetlerin doğrudan tüketiciye yansıyacağını belirterek, önümüzdeki dönemde birçok ürün ve hizmete zam geleceğini vurguluyor.

Özellikle restoranlar, tamirhaneler, şehir içi ulaşım hizmetleri ve eğlence işletmelerinde fiyatların hızla artması bekleniyor. Böylece düzenleme, dolaylı olarak iğneden ipliğe zam furyasının başlangıcı olabilir.

Basit usul vergi kapsamı kaldırılan ilçelerde şu alanlarda faaliyet gösteren işletmeler doğrudan etkilenecek:

Her türlü emtia imalatı yapanlar,

Emtia alım-satımı ile uğraşanlar (pazar yeri veya seyyar satıcılar hariç),

İnşaat sektörü ile ilgili tüm işler,

Motorlu taşıt bakım ve onarım atölyeleri,

Lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri,

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan işletmeler.

Bu sektörlerde faaliyet gösteren esnafların muhasebe giderleri ve vergi yükümlülükleri ciddi şekilde artacak.

Kararın açıklanmasının ardından, özellikle mahalle bakkalları, oto tamircileri, küçük restoran ve kafeler arasında büyük bir tedirginlik yaşandı.

Birçok esnaf, artan maliyetlerin altından kalkamayacaklarını ve fiyatlara zam yapmak zorunda kalacaklarını dile getiriyor.

Ekonomistler ise bu düzenlemenin, dar gelirli vatandaşın alım gücünü daha da zorlayacağını ve gıda fiyatları başta olmak üzere hizmet sektöründe ciddi fiyat artışlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Yeni uygulama ile birlikte, özellikle büyükşehir sınırları içindeki kalabalık ilçelerde ekonomik hareketliliğin nasıl etkileneceği ve piyasada nasıl bir fiyat dalgalanması yaşanacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.