Son dönemin popüler müzik grubu Manifest’in 6 kadın üyesi, Küçükçiftlik Park’ta verdikleri konser nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamasıyla haklarında açılan soruşturma sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası üyeler, sürece dair açıklamalarını yaptı.

Son dönemin popüler müzik grubu Manifest'in 6 kadın üyesi hakkında Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Polis eşliğinde bugün adliyeye getirilen grup üyeleri adli kontrol uygulandı.

Bugün savcılığın talimatıyla polis eşliğinde adliyeye getirilen grup üyeleri, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Manifest grubu üyeleri (Sueda Uluca, Esin Bahat, Zeynep Oktay, Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar), çıkarıldıkları mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ceylan Sever'in aktardığına göre, grup üyeleri dışında bir de sahnede dans eden bir kadın, polis tarafından tespit edilerek gruba açılan soruşturmaya dahil edildi. Grup üyeleriyle birlikte polis eşliğinde adliyeye getirilen kadın da aynı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manifest grubunun açıklaması şöyle:

18 yaş sınır olan konserde sergiledikleri sahne şovu nedeniyle haklarında işlem başlatılan Manifest grubunun 6 kadın üyesi adli kontrol kararı sonrası açıklama yaptı. "Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü. Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz. Sizi seviyoruz, Manifest."