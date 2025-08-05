Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası yangın tehlikelerine karşı teknoloji destekli önemli bir adım attı. Şehir genelinde kurulan “Yangın Erken Uyarı ve İzleme Sistemi” ile termal kameralar aracılığıyla 7/24 yangın takibi yapılacak. Sistem, ormanlık alanlardan şehir merkezine kadar geniş bir kapsama alanında yangın risklerini anında tespit ederek, hızlı müdahale imkânı sağlayacak.

Başkan Dutlulu: “Yangınla mücadelede ilk müdahale kritik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sistemin tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadelede en kritik aşamanın ilk müdahale olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, “Bu sistemle, duman ya da alev oluşumu anlık olarak tespit edilecek ve itfaiye ekiplerimize konum bilgisiyle birlikte uyarı gönderilecek. Böylece müdahale süresi kısalacak ve olası büyük yangınların önüne geçilecektir” dedi.

Yapay zekâ destekli kamera ağı kuruluyor

Sistem kapsamında kurulan 78 termal kamera, 360 derece dönebilme yeteneğiyle 4 kilometreye kadar olan mesafede duman ve ısıyı algılayabiliyor. Yapay zekâ teknolojisi sayesinde baca, sis ve duman ayrımı yapılabiliyor. Bu sayede sistem, gerçek bir yangın tehlikesi olup olmadığını anlık olarak analiz ederek gereksiz alarm ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Duman algılandığında anında uyarı gidiyor

Yeni sistem, olası yangın durumlarında anında itfaiyeye konumlu uyarı gönderiyor. Böylece yangına müdahale süresi minimuma indiriliyor. Termal kameralar, 7/24 aktif izleme yaparak Manisa'nın ormanlık bölgelerinde ve şehir merkezine yakın alanlarında güvenliği artırıyor.

Türkiye’de örnek proje

Başkan Dutlulu’nun açıklamalarına göre proje, Türkiye'de kamu eliyle hayata geçirilen öncü uygulamalardan biri olarak dikkat çekiyor. Her ilçe merkezine entegre edilecek sistemle birlikte Manisa'nın tüm noktaları izlenebilecek. Yangınların önlenmesi, doğa tahribatının en aza indirilmesi ve halkın can-mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

“Manisa için hayırlı olsun”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, proje tanıtımı sırasında İtfaiye ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekiplerinden sistemin teknik altyapısı hakkında bilgi aldı. Başkan Dutlulu, “Manisa’mız için hayırlı olsun. Bu sistemle hem doğayı hem insanımızı koruyacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.