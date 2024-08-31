Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir market işletmecisi olan Süleyman Okuyan, kahvaltı yaparken yediği baldan kedisi Duman'a da verdi. Ancak, bir miktar bal yiyen kedi kısa süre sonra fenalaştı ve baygınlık geçirdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Okuyan, kedisini kendine getirmeye çalıştı. Kısa süre sonra normale dönen kedinin bu anları sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

Sahibinden açıklama geldi

Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, sosyal medyada ilgi gören kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Okuyan, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz," dedi.

Benzer bir olay ayının başına geldi

Öte yandan, iki yıl önce Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen bir ayı da baygınlık geçirmişti. Bu olay da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.