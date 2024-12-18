Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Alaşehir ilçe merkezinin su sorununu çözmek amacıyla dev bir projeye imza attı. 200 milyon TL yatırım bedeliyle başlatılan proje, 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ve 7 bin 500 tonluk içme suyu deposuyla Alaşehir’i uzun yıllar sürecek su sorunlarından kurtarmayı hedefliyor.

Alaşehir’de 50 yılın en büyük su projesi

Alaşehir, yıllardır süregelen su kesintileri ve altyapı sorunlarıyla mücadele ediyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu sorunları köklü bir şekilde çözmek için büyük bir adım attı. Başkan Zeyrek, 200 milyon TL’lik dev yatırımla Alaşehir’in içme suyu sorununa çözüm getirecek projeyi yerinde inceledi.

17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ve 7 bin 500 ton kapasiteli içme suyu deposunun inşasına başlandığını açıklayan Zeyrek, projeyle Alaşehir’deki su sorunlarının 20-30 yıl boyunca önleneceğini belirtti. Zeyrek, proje kapsamında sadece çelik boru hattı değil, ayrıca altyapı yatırımlarıyla bölgenin su iletim kapasitesinin de artırılacağını vurguladı.

Çelik boru hattı ve içme suyu deposu

Başkan Zeyrek, projeye sembolik olarak kaynak yaparak bu önemli yatırımı yerinde başlattı. Proje, Alaşehir'in su ihtiyacını karşılayacak ve bölgede yaşanan kesintilerin önüne geçecek. Çelik boru hattı, Avşar Barajı’ndan getirilecek suyu Alaşehir’e taşıyacak ve 7 bin 500 tonluk depo sayesinde suyun depolanması sağlanacak. Depo, herhangi bir arıza durumunda 22 saat boyunca su temin edilmesini sağlayacak.

Altyapı yatırımları öncelikli

Başkan Zeyrek, altyapı yatırımlarının belediyeler için her zaman öncelikli olacağını ifade etti. Bu tür projelerin görünmeyen yatırımlar olduğunu ancak halkın uzun vadede faydasını göreceğini söyledi. Zeyrek, “Yıllardır çözülmeyen bu su sorununu artık sonlandırıyoruz. Bu yaz Alaşehir, geçen yıllarda yaşadığı su sıkıntılarını yaşamayacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

6 ayda tamamlanacak proje

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çelik boru hattı ve depo inşaatının 6 ay içinde tamamlanacağını belirtti. Öküzcüoğlu, bu dev yatırımın Alaşehir için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve halkın uzun yıllar boyunca su sıkıntısı çekmeyeceğini vurguladı.

Manisa’nın en prestijli projelerinden biri

Alaşehir için yapılan bu yatırımın, Manisa’nın en prestijli projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir halkı adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Bu projeyle birlikte Alaşehir’in su sorununun çözülmesi, hemşehrilerinin hayat kalitesini artıracak ve bölgenin altyapısının güçlendirilmesini sağlayacak.