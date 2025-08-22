Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl Avrupa genelinde milyonlarca kişiyi bir araya getiren Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırlıklarını tamamlıyor. 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler, Manisalıları hem eğlenceli hem de sağlıklı ulaşım alışkanlıklarını keşfedecekleri bir deneyime davet ediyor.

“Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla farkındalık artırılacak

Bu yılki etkinlikler, Avrupa Komisyonu öncülüğünde “Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla düzenleniyor. Kampanya, yürüyüş, bisiklet kullanımı, toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerini teşvik ederek yaş, cinsiyet veya yetenek fark etmeksizin herkes için güvenli ve erişilebilir bir şehir hayatı oluşturmayı hedefliyor.

Manisalılar için hareket dolu bir hafta

Manisa Büyükşehir Belediyesi, etkinlik hazırlıklarını Dış İlişkiler Dairesi koordinasyonunda gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Bilgi İşlem Dairesi temsilcileri ile Manisa Bisiklet Platformu gönüllüleri ve BBSK Dağcılık Şubesi, hafta boyunca yapılacak aktivitelerin planlamasını yaptı.

Bisiklet turları, spor ve oyunlarla dolu program

Etkinlikler kapsamında şehrin farklı noktalarında bisiklet turları, geleneksel çocuk oyunları, spor aktiviteleri, dans gösterileri ve çeşitli eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Böylece Manisalılar, günlük yaşamlarında daha aktif ve sağlıklı ulaşım seçeneklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Geleceğe daha yaşanabilir bir şehir bırakmak hedefleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinliklerin sadece bir farkındalık kampanyası olmadığını vurgulayarak tüm vatandaşları katılmaya davet etti:

“Bu hafta, daha yaşanabilir bir Manisa için önemli bir adım. Gelin, hep birlikte hareket edelim.”

Hafta boyunca yapılacak tüm etkinliklerin detaylı programı önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.