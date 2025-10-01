Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı TBMM’de karşılamayacaklarını belirtti. Özel, "Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin" dedi.

"Erdoğan'a saygı gösterilmeyecek"

Özgür Özel, CHP’nin 1 Ekim’de başlayacak yasama yılındaki tutumunu şu şekilde açıkladı: “Bunlar bir merkezden yönetilirken, 1 Ekim geldi, CHP ne yapsın? Gitsin ve Erdoğan’a makamından dolayı saygı mı göstersin? Onu ne oturarak ne ayakta karşılamamızı gerektirecek ne yaptı?” dedi.

"Meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin"

Özel, Erdoğan’a ve iktidara yönelik sert eleştirilerini sürdürerek, "Bu görevini meşru görmememiz için her şeyi yaptı" şeklinde konuştu. Trump’tan meşruiyet dilenenlere, CHP'nin meşruiyet kazandırmasını beklememelerini belirten Özel, "Bu millet kavgayı sevmez ama insanların evine zorla girmeye çalışıyorsa herkes evini, namusunu korur" ifadelerini kullandı.

Aileler üzerinden yürütülen saldırılara değindi

Özel, ayrıca Erdoğan’ın ve hükümetin, özellikle aileler üzerinden yürüttüğü saldırılara dikkat çekti. 80 yaşındaki annelerin hastane bahçelerinde perişan edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, "Küçücük çocuklarla uğraşıyorlar, aileleriyle uğraşıyorlar" dedi.

"Meclis çalışmalarına devam edeceğiz"

Özgür Özel, açıklamalarının sonunda CHP'nin Meclis çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Yarından itibaren Meclis çalışmalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmalarını şöyle sürdürdü: