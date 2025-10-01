Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı TBMM’de karşılamayacaklarını belirtti. Özel, "Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin" dedi.
"Erdoğan'a saygı gösterilmeyecek"
Özgür Özel, CHP’nin 1 Ekim’de başlayacak yasama yılındaki tutumunu şu şekilde açıkladı: “Bunlar bir merkezden yönetilirken, 1 Ekim geldi, CHP ne yapsın? Gitsin ve Erdoğan’a makamından dolayı saygı mı göstersin? Onu ne oturarak ne ayakta karşılamamızı gerektirecek ne yaptı?” dedi.
"Meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin"
Özel, Erdoğan’a ve iktidara yönelik sert eleştirilerini sürdürerek, "Bu görevini meşru görmememiz için her şeyi yaptı" şeklinde konuştu. Trump’tan meşruiyet dilenenlere, CHP'nin meşruiyet kazandırmasını beklememelerini belirten Özel, "Bu millet kavgayı sevmez ama insanların evine zorla girmeye çalışıyorsa herkes evini, namusunu korur" ifadelerini kullandı.
Aileler üzerinden yürütülen saldırılara değindi
Özel, ayrıca Erdoğan’ın ve hükümetin, özellikle aileler üzerinden yürüttüğü saldırılara dikkat çekti. 80 yaşındaki annelerin hastane bahçelerinde perişan edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, "Küçücük çocuklarla uğraşıyorlar, aileleriyle uğraşıyorlar" dedi.
"Meclis çalışmalarına devam edeceğiz"
Özgür Özel, açıklamalarının sonunda CHP'nin Meclis çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Yarından itibaren Meclis çalışmalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmalarını şöyle sürdürdü:
"Sayın Bülent Arınç'ın, önceki dönem Meclis Başkanı olmanın verdiği refleksle yaptığı değerlendirmeleri saygıyla karşılıyorum. Ben bütün süreci kendisine de özetledim. Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın sayın Erdoğan sen kurtulursun. Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi. Kendisinden korkmuyorlarsa tutuksuz yargılansın. İmamoğlu'ndan ve CHP'den çok korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada.
Erdoğan, 'Hamas kurtuluş örgütüdür' diyordu ama desteklediği planda Hamas'ın teslim olması isteniyor. O zaman sen Filistin'in kurtuluş umutlarını mı Trump'a teslim ettin? KAAN konusunda meseleyi bilen biziz, ne açıkladıysa doğru çıktı. Ben TUSAŞ'ı ziyaret ettiğimde zaten bir uçağa iki motor gerektiğini, bundan sonrası için CAATSA yaptırımlarının kalkması gerektiğini söylediler. Ak Partili arkadaşlar kendi propagandalarına öyle inanmışlar ki 2028'de KAAN'ın yerli uçakla uçacağına inananlar var. Bu bir proje ve biz bunu destekliyoruz. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN Türkiye'de yapılacak motorla da uçacak bir gün."
"İddianame yok, arkadaşlarımız hücredeler!"
Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ve İstanbul İl Kongresi'ndeki sürece ilişkin şunları ekledi:
"Son İstanbul İl Kongresi'nde kurduğumuz büyük birliktelik, AK Parti yargısının CHP kurultayından ayıklanması sonucunu doğurdu. İl başkanımız Özgür Çelik de mazbatasını aldı. Bu sürecin durdurulması çalışması geri döndü ve olağan kongreler tamamlandı. İlçe kongremiz tamamlandı. İstanbul İl kongremizi de birkaç hafta içinde yapacağız. Partinin kurumsal kimliğine yapılan saldırılar tek elden gidiyor. Son yerel seçimin birinci partisi olarak 23 yıllık iktidarın yapmadığını yaptık. Seçimden sonra 6 gün sonra Sayın Erdoğan dahil bütün siyasi parti liderlerini tek tek aradım.
Siyasette yoksullukla, işsizlikle mücadele eden bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştım. Birileri Erdoğan'a 'Bu işler onlara yarıyor, bu süreci bitir' dedi ve ona yardımcı olması için İstanbul'a bir başsavcı yolladı. Biz geçen sene Meclis açılışında saygı gereği Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşıladık. Cumhurbaşkanı, tarafsızlığına ilişkin doğru bir tavır takınmadı ve giderken ayağa kalkmadık. Şu an CHP'nin Türkiye'de 18 belediye başkanının cezaevlerinde tutulduğu, kongrelere maalesef haciz memurlarıyla idarenin haczedilmeye gittiği bir süreç yaşanıyor. İddianame yok, arkadaşlarımız hücredeler."