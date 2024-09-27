Manisa Basket, yeni sezon öncesi antrenörlük görevinde değişikliğe gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce antrenörlük görevini üstlenen Ozan Bulkaz ile yapılan görüşmeler sonucunda kendisinin sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildiği belirtildi. Kulübün açıklamasında, "Sayın Ozan Bulkaz ile görev değişikliği konusunda karşılıklı fikir birliğine varılmıştır. Kendisi bugünden itibaren Sporcu Gelişim Koordinatörü olarak Manisa basketboluna hizmet etmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Manisa Basket’in yeni antrenörü ise Fenerbahçe Koleji’ni çalıştıran Ertuğ Tuzcukaya oldu. Fenerbahçe, Tuzcukaya'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Manisa Basket, sezon öncesi son hazırlık maçında Tofaş’a 96-94 mağlup oldu. Takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında 1 Ekim Salı günü İspanya’da UCAM Murcia ile karşılaşacak.