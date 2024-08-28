Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılıp şirketleşerek isim değiştiren Manisa Basket, logosunu ve renklerini yeniledi. Kulübün yeşil-beyaz olan renkleri, siyah-beyaz-kırmızı olarak değiştirildi ve yeni logo kamuoyuna tanıtıldı. Maçlarını yine Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak olan Manisa Basket, yeni sezon öncesi 7 hazırlık maçı planladı.

Antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getiren ve kadrosunu 12 yeni transferle yenileyen Manisa Basket, 31 Ağustos'ta İzmir'de Karşıyaka ile, 5 Eylül'de ise Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak. Ayrıca, Denizli'deki turnuvada 12 Eylül'de Merkezefendi Belediyesi ve 13 Eylül'de Büyükçekmece ile karşılaşacak olan Manisa ekibi, 20 Eylül'de Fenerbahçe ve 26 Eylül'de Tofaş ile hazırlık maçları oynayacak.