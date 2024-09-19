Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek Manisa Basket, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yönetimi, ismi, renkleri ve logosu değişen Manisa temsilcisi, NBA'den önemli bir transfer yaptı. Toronto Raptors'ta forma giyen 24 yaşındaki guard Javon Freeman-Liberty, Manisa Basket’in yeni transferi oldu.

1.91 metre boyundaki Freeman-Liberty, geçen sezon NBA’de 22 maçta görev alıp, 7 sayı, 3.2 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı. Kısa rotasyonunu bu transferle güçlendiren Manisa Basket, daha önce anlaşmaya vardığı guard TY Gordon'un sözleşmesini ise iptal etti. Manisa ekibi, bu hamleyle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.