Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’in başlamasına günler kala Manisa Basket’te sürpriz bir gelişme yaşandı. Ege temsilcisi, sezon öncesinde takımla sözleşme imzalayan Antrenör Ozan Bulkaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp devredilmeden önce, adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan takımda göreve gelen Bulkaz'ın görevden alınması, ilk Şampiyonlar Ligi maçına sadece 6 gün kala büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Yerine Ertuğ Tuzcukaya geliyor

Manisa Basket, transferlerini tamamlayarak Avrupa'daki ilk maçını 1 Ekim'de UCAM Murcia’ya karşı oynayacak. Bu ayrılığın ardından, Fenerbahçe Koleji'nden ayrılan Ertuğ Tuzcukaya’nın takımın yeni antrenörü olacağı öğrenildi. Sezon öncesinde yönetimi, renkleri ve logosu değişen Manisa Basket, büyük bir dönüşüm sürecine girerken bu ayrılık, kulüpte yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.