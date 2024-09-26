Simav bölgesinde yetiştirilen hünnap , başta diyabet, karaciğer hastalıkları ve çeşitli kanser türleri olmak üzere birçok rahatsızlığın iyileşme sürecinde olumlu etkileriyle dikkat çekiyor.

Kütahya semt pazarlarında kilosu 50 TL’den satılan hünnap, hem sağlıklı yaşam arayışında olanlar hem de doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar tarafından tercih ediliyor.

Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş, hünnap meyvesinin üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Simav’da yetişen hünnap, bölge halkının hem ekonomik kalkınmasına hem de sağlıklı yaşam bilincine katkı sağlıyor. Hedefimiz, bu değerli meyveyi daha geniş alanlarda yetiştirerek yurt dışına ihraç etmek," dedi.

Hünnap’ın faydaları:

Diyabet hastalığının tedavi sürecine destek

Karaciğer fonksiyonlarını güçlendirme Manisa'da gençler için eğitim ve sanat dolu bir gelecek

Antioksidan özelliği sayesinde kanser türlerine karşı koruyucu etki

Sağlık deposu hünnap, doğallığı ve faydalarıyla Kütahya halkının sofralarında yerini almaya devam ederken, üreticiler de bu nadir meyvenin ihracatı için hazırlıklarını sürdürüyor.