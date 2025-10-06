Kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya da katıldı.

60'ıncı kuruluş yıldönümlerini kutlayan Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası, kutlama gecesi düzenledi. Kutlama programına katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, odanın kuruluşunu kutladı, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak odalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Kaya, 'Öncelikle bu anlamlı günde Tıraşçı Ahmet'in oğlu rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımızı anmak istiyorum. Aynı şekilde odamızın mensubu genç arkadaşımız İlyas Alkan'ı da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odamızın kuruluşunun 60'ıncı yıldönümünü kutluyoruz. Ancak bugün sadece bir yıldönümü değil, bir emeğin, bir geleneğin ve bir sanatın 60 yıllık hikayesini de kutluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her zaman değerli odalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor ve bu köklü kuruluşun nice on yıllar boyunca büyüyerek yoluna devam etmesini diliyorum. Nice 60 yıllara' dedi.

Türkiye'nin birbirinden farklı il ve ilçelerinden gelen oda başkanlarını selamlayan Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Adem Şahin, '1965 yılında Manisa'daki odamızın temelini atan Ali Galip Yelkenci Başkanımızdan sonra sırasıyla İsmail Altınyaprak, Emrullah Demirşah, İsmail Yıldız, Müjgan Şenoğlu ve Ali Bartu Başkanımızın ardından 2022 yılında yapılan seçimlerde bizleri bu göreve layık gördünüz. Manisa Berberler Odası olarak 60'ıncı yılımızı dolu dolu kutluyoruz. Bu güzel gecemizin sponsor destekleriyle yapacağımız çekilişlerle bol eğlenceli geçmesini diliyorum. Oda Başkanı Adem Şahin olarak verdiğiniz destek ve bu onuru yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Oda Başkanı Şahin tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kaya'ya gece için sağladıkları katkılardan dolayı plaket takdim edildi.