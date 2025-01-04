Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında gerçekleştirdiği eğitim projeleriyle büyük bir başarıya imza attı. MABEM kursları ve diğer eğitim hizmetleriyle 7 bin 500 öğrenciye ulaşarak eğitimde fark yarattı.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla eğitim alanında önemli adımlar attı. Başkan Ferdi Zeyrek'in vizyonuyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla pek çok projeye imza atıldı. MABEM kurslarıyla 7 bin 500 öğrenciye eğitim desteği sunulurken, ‘Günaydın Çorbası’, kırtasiye destekleri ve online eğitim projeleriyle de öğrencilerin yanında olundu.

MABEM ve online eğitim desteği

MABEM kursları kapsamında 4 bin 900 öğrenciye eğitim verilirken, yaz kurslarında ise 1.400 öğrenci yararlandı. Ayrıca, ücretsiz online eğitimler sayesinde bin 200 öğrenciye uzaktan eğitim imkânı sunuldu. Bu projelerle Manisa'da eğitim alanında önemli bir fark yaratılmaya devam ediliyor.

Manisa’nın eğitimde öncü kent olma hedefi

Manisa, MABEM, MASMEK ve Çocuk Eğitim Merkezleri ile her yaştan bireye eğitim fırsatları sunarak eğitimde öncü bir kent olma hedefini pekiştiriyor. Başkan Zeyrek, eğitim projelerinin sadece bugünü değil, geleceği de inşa ettiğini belirtti ve Manisa'nın her köşesine ulaşmaya devam edeceklerini vurguladı.