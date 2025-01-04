Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor ve Erzurumspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

Yayın bilgileri

Karşılaşma tabii Spor 6, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler maçı şifreli platformlardan takip edebilecek.

Takımların durumu

İki ekip de Play-Off yarışında kritik bir viraja girerken, taraftarlar bu karşılaşmadan gelecek sonuçları merakla bekliyor. Ümraniyespor ve Erzurumspor, ligin ilk yarısında istikrarlı performanslar sergilerken, bu maçtan alacakları sonuçlar sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

Maç detayları

Tarih: 5 Ocak 2025, Pazar

Saat: 13:30

Yayın Kanalları: tabii Spor 6, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV