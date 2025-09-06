TCMB Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamada yeni banknotlara ilişkin net bir plan bulunmadığını vurgulayarak, temkinli bir mesaj verdi.

Karahan, tedavüldeki banknotların kullanım oranlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Kupür kompozisyonundaki değişimleri dikkatle izliyoruz. Gerektiğinde ihtiyaç doğrultusunda gerekli adımları atarız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddiaları doğrudan yalanlamasa da şu an için resmi bir hazırlığın bulunmadığını ortaya koydu.

Eski Ziraat Bankası yöneticisinin iddiası gündem olmuştu

Yeni banknot tartışmalarının fitilini, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu’nun paylaşımı ateşlemişti. Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası 2025’in başında 500 TL’lik banknot basmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, TCMB yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

Öte yandan CNBC-e ve bazı medya kuruluşları da Merkez Bankası kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde, yeni banknot basımıyla ilgili bir çalışmanın yürütülmediğini aktardı.

200 TL’nin kullanım oranı dikkat çekiyor

Merkez Bankası verilerine göre 1 Ocak 2009’da tedavüle giren 200 TL’lik banknotun kullanım payı yıllar içinde büyük bir artış gösterdi. 2009 yılında dolaşımdaki banknotlar içinde yüzde 16 olan 200 TL’nin payı, günümüzde yüzde 80,4 seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, ekonomistler tarafından “daha yüksek kupürlü banknot ihtiyacı” tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak Merkez Bankası’nın resmi olarak bu yönde bir hazırlık içinde olmadığı, yalnızca kupür yapısındaki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Resmî karar henüz yok

Gelen açıklamalar doğrultusunda, 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların basımıyla ilgili şu an için net bir karar bulunmuyor. TCMB’nin, ekonomideki gelişmeleri ve tedavüldeki banknotların kullanım dağılımını izleyerek ilerleyen dönemlerde ihtiyaç doğması halinde harekete geçmesi bekleniyor.