Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığını korumak ve doğal kaynakları koruma amacıyla belirlediği yeni tarifeleri duyurdu. Meclis kararı ile belirlenen 2025 yılı hafriyat atıkları tarifelerinde önemli değişiklikler yapıldı. 2024 yılına kadar geçerli olan ücretlerde artış yapılırken, yeni sistemle birlikte kaçak döküm faaliyetlerine karşı etkili önlemler alındığı belirtildi.

2025 ücret tarifelerinde artış ve yenilikler

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan yeni tarifeye göre, hafriyat toprağı ve inşaat atıkları döküm ücreti metreküp başına 80 TL olarak belirlendi. Bu ücret, 2024 yılı tarifesinde 55 TL olarak uygulanıyordu. Dolgu amaçlı kullanılan hafriyat toprağının geri kullanım izin ücreti de 24 TL olarak güncellendi. Ayrıca, 2025 yılına kadar hafriyat taşıma ve kabul belgelerinin ücreti, belirlenen yeni tarifelere göre değerlendirilecek.

Kaçak döküme karşı kamera sistemi ve takip

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümünü engellemek için yeni bir adım atıyor. 2025 yılının başında devreye alınacak olan kamera sistemleri, özellikle şehir dışında bulunan ücra alanlarda kaçak dökümlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Belediye, kamera sistemleriyle anlık takip yaparak, kaçak döküm faaliyetlerini hızlı bir şekilde tespit edip engellemeyi planlıyor.

Hafriyat yönetim sistemi ile kontrol artacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıkları ve inşaat çalışmaları sonrası ortaya çıkan atıkların daha etkili şekilde bertaraf edilmesi için Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ni geliştirdi. Bu sistem sayesinde, müteahhitler ve hafriyat firmaları, araçlarının anlık durumunu takip edebilecek ve taşıma belgelerini dijital ortamda düzenleyebilecekler. Hafriyat atıkları, belediye ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek.

Firmalarla yapılan görüşmelerde yeni çalışma planı paylaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat firmaları ve müteahhitlerle yaptığı toplantılarla yeni ücret tarifesi ve sistem hakkında bilgilendirme yaptı. Belediye, firmaların düzenlediği taşıma belgelerinin doğruluğunu onayladıktan sonra, atıkların bertaraf edilmesi sürecini takip edecek. Bu süreç, çevre sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına titizlikle denetlenecek.