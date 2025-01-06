Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'na katılan ve hayatta olan gazileri yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Şehit Yakınları ile Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli destekler sağlıyor.

Gazilere destek ve ziyaretler

Manisa'daki gazilere yapılan destekler, hasta yatağı, bakım malzemeleri ve erzak yardımlarını kapsıyor. Son olarak, Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde yaşayan Kore gazileri Halil İbrahim Arıdoğan ve Ali Yel, hasta yatağı ve bakım malzemeleriyle desteklendi. Ayrıca, tüm gazilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hayatta olan gaziler ziyaret edildi

Manisa'da Kore Savaşı'na katılan 54 gaziden yalnızca 12’si hayatta bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu 12 gazinin tamamını ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in selamları da iletildi. Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, gazilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın toplumun en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Gazilerin katkıları ve toplumsal sorumluluk

Yıldız, gazilerin, milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak mücadele ettiklerini ve toplumun bu kahramanlara vefa borcu olduğunu belirterek, gazilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazilere olan ilgisini sürdürecek ve onların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını devam ettirecek.