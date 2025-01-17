Manisa, usta şair Nazım Hikmet’in doğum yıldönümünü anlamlı bir etkinlik ile kutladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Hikmet’in “Şeyh Bedreddin Destanı” eserinden uyarlanan Bedreddin Oratoryosu sahnelendi. Etkinlik, Manisalılara tarihi ve edebiyat dolu bir gece yaşattı.

Sanatseverler, Bedreddin Oratoryosu’na büyük ilgi gösterdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahnelenen Bedreddin Oratoryosu, sanatseverlerden tam not aldı.

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ve Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de katılarak sanata olan desteklerini gösterdi.

Geniş Merdiven Grubu’ndan Nazım Hikmet’e saygı duruşu

Geniş Merdiven Grubu tarafından sahnelenen oratoryo, 2023 yılından bu yana üzerinde çalışılan bir projeydi.

Grup üyeleri, "Manisa’da olmak bizim için çok anlamlı, çünkü burada Nazım Hikmet’in eserinden bahsediliyor" diyerek, Manisa’nın kendileri için özel bir yer olduğunu belirttiler. Etkinlik, Manisalılardan büyük ilgi ve beğeni topladı.