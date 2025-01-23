Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, dezavantajlı vatandaşlar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor. Özellikle hasta nakil ambulansları ile sağlanan hizmet, her geçen yıl daha geniş bir kapsama ulaşırken, bu alanda önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

Hasta nakil ambulansları ile 1015 Manisalıya destek

Geçtiğimiz yıl, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hasta nakil ambulansları, hasta, yatalak ve engelli yurttaşların sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde ulaşmasını sağladı. 2024 yılı itibarıyla 1015 Manisalı vatandaşın sağlık kuruluşlarına nakli yapılırken, tedavilerinin ardından evlerine güvenli bir şekilde ulaştırılması sağlandı.

2025'te yeni ambulanslarla kapsam genişleyecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sağlık alanında yaptıkları yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı. 2025 yılı için yeni hasta nakil ambulanslarının hizmete gireceğini belirten Zeyrek, “Sadece ambulans hizmetimizle değil, Evde Bakım Hizmeti gibi projelerle de sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli adımlar atıyoruz. Yeni ambulanslarla hasta nakil hizmetimizi daha da güçlendireceğiz ve sosyal hizmet projelerimizle dezavantajlı yurttaşlarımızın yaşamlarını iyileştireceğiz” dedi.

Bir telefonla hizmet bir adım uzağınızda

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ise, hasta nakil hizmetlerinin aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşların 0531 373 59 15 numaralı telefondan ambulans randevusu alabileceğini ifade etti.