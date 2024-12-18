Manisa Büyükşehir Belediyesi, arı üreticilerine yüzde 50 hibe ile kovan desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Alaşehir, Kula ve Demirci’de toplamda 880 kovan, üreticilere teslim edildi. Başkan Ferdi Zeyrek, proje ile Manisa genelinde 2 bin kovanın üreticilere ulaştırılacağını belirtti.

Alaşehir, Kula ve Demirci’de kovan dağıtımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere yönelik kovan desteğini sürdürüyor. Alaşehir’de 360, Kula’da 180, Demirci’de ise 340 kovan üreticilere verildi. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarında kovanları zarar gören üreticilere ise yüzde 100 hibeli 57 kovan teslim edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı: "Arı olmazsa hayat devam etmez"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, törende yaptığı konuşmada, arıcılığın bölgedeki ekonomik ve ekolojik denge için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. "Arı olmazsa hayatın devamı olmaz," diyen Öküzcüoğlu, kovan desteğiyle arıcılığın gelişmesine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Başkan Zeyrek: "2 bin kovanı üreticilere ulaştıracağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 2 bin kovanın üreticilere ulaşacağını duyurdu. Zeyrek, "Yaralarına merhem olmak için yüzde 100 hibe destekli kovanları teslim ediyoruz. Ayrıca Gölmarmara’da Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni kurarak eğitim faaliyetleri yürüteceğiz," dedi.

Kula'da buzağı ölümleriyle mücadele için destek

Kula’da ilk kez başlatılan ‘Buzağılar Büyüyor, Çiftlikler Güçleniyor’ projesi kapsamında 2 bin adet sindirim sistemi güçlendirici gıda takviyesi desteği verildi. Başkan Zeyrek, buzağı ölümlerinin önlenmesi ve hayvancılık verimliliğinin artırılması hedefiyle projeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Demirci’de 340 kovan üreticilere dağıtıldı

Demirci’deki arıcılara da 340 kovan teslim edildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, projenin, Manisa genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere daha güçlü ve verimli bir yapıya ulaşmalarını hedeflediğini söyledi.