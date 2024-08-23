Resmi açıklamalar yetmedi, sosyal medyadan yanıt verdi

Mehmet Şimşek, bir süredir kamuoyunda konuşulan istifa iddialarına karşı yaptığı resmi açıklamaların yetersiz kaldığını düşündü ve sosyal medya hesabından kapsamlı bir yanıt verdi. Şimşek, "Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. İstifa etmedim" diyerek iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ekonomi yönetimi ekip ruhuyla çalışıyor

Şimşek, ekonomi yönetiminin bir ekip ruhuyla hareket ettiğini ve aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını ifade etti. Ekonomik istikrar ve reform programının başarıyla işlediğini belirten Şimşek, cari açığın daraldığını, Merkez Bankası rezervlerinin iyileştiğini ve enflasyonda belirgin bir düşüşün başladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanının desteğiyle refahı artırmak hedefimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine güçlü bir destek verdiğini belirten Şimşek, tek hedeflerinin milletin refahını kalıcı olarak artırmak olduğunu söyledi. Görevlerinin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını ifade eden Şimşek, periyodik olarak ortaya atılan uydurma hikayelerin doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Spekülasyonlara izin vermeyeceğiz

Mehmet Şimşek, ekonominin ve piyasaların bu tür asılsız spekülasyonlardan etkilenmesine izin vermeyeceklerini belirtti. İddiaların yalanlanmasına rağmen hala bu söylentileri çıkaran ve yayan kişilerin iyi niyetli olmadığını ifade eden Şimşek, kamuoyunu bu tür söylentilere aldanmamaları konusunda uyardı.