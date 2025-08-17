Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere katkı sağlamak amacıyla “Destek Bizden, Hasat Sizden” sloganıyla yeni bir hibe programı başlattı. Program kapsamında arpa ve buğday tohumları, beşli karışım yem bitkisi veya süt otu tohumları ile NPK’lı sıvı organomineral gübre ve hayvansal menşeli aminoasit desteği üreticilere sunulacak.

Başvurular, 15 Ağustos 2025 itibariyle başladı ve 15 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Hibe programı; arpa ve buğday üreticilerini, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini, ayrıca zeytin, kiraz, erik, üzüm, şeftali, kayısı, badem, ceviz, antep fıstığı ve kestane gibi ağaçlara sahip çiftçileri kapsıyor.

Kapsamlı Destek Detayları

Arpa ve Buğday Tohumu Desteği:

Toplam arazi varlığı 50 dekardan az olmayan ve boş arazisi en az 5.000 metrekare olan üreticiler faydalanabilecek.

Beşli Karışım Yem Bitkisi veya Süt Otu Tohumu Desteği:

En az 5.000 metrekare yem bitkisi ekebilecek boş arazisi olan ve büyükbaş veya küçükbaş hayvan varlığını gösteren belgeye sahip üreticiler yararlanabilecek.

Gübre ve Aminoasit Desteği:

Tapulu veya kiralık toplam arazi varlığı 50 dekardan az ve dikili ağaç varlığı 20 dekardan az olan üreticiler için uygulanacak.

Başvurular için 2025 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya Çiftçi Belgesi zorunlu tutulurken, yem bitkisi tohumu desteği almak isteyen üreticilerden ayrıca hayvan varlığını gösterir belge talep edilecek. Başvurular hakkında detaylı bilgiye manisa.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Başkan Dutlulu: “Çiftçimizin Yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, destek programıyla ilgili olarak, “Hayvanlarımızın gıdasına, çiftliklerimizin verimine doğrudan katkı sağlayacak bu desteklerimizle çiftçilerimizin maliyetlerini düşürmeyi ve hayvanlarının sağlıklı gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Meyve bahçelerimizin ve zeytin ağaçlarımızın bereketi için de tam destek veriyoruz. Manisa tarımının güçlenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz ürettikçe biz de onların yanında olacağız. Tüm çiftçilerimizin emeği daim, kazancı bol olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu program, üreticilere ekonomik destek sağlamak ve tarımsal verimliliği artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.