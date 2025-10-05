Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda işçileri taşıyan servis otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Zincirleme kaza meydana geldi
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Gar Kavşağı yakınında yaşandı. M.K. idaresindeki 43 S 0136 plakalı işçi servis otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazaya toplamda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 TIR karıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Otomobildeki 2 çocuk ile sürücünün yaralandığı kazada, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar, trafik polislerinin incelemesinin ardından çekicilerle yoldan kaldırıldı. Afyonkarahisar kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası trafik akışı normale döndü.
Servis şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.