'Mesaj Gönder, Çözüm Gelsin!' sloganıyla hayata geçirilen WhatsApp İletişim Hattı (444 99 45), Manisa genelinde tüm vatandaşların kullanımına sunuldu.

Vatandaşların, belediye ile iletişimlerini kolay ve hızlı hale getirmeyi amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijital kanal üzerinden vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabilmesi için Whatsapp hattını (444 99 45) vatandaşların hizmetine sundu. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, yalnızca birkaç tıklamayla belediyeye ulaşabiliyor. Hem WhatsApp hem de Üzüm uygulaması üzerinden erişilebilen bu dijital hat, iletişimi hızlı, pratik ve etkileşimli hale getiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi WhatsApp hattı, vatandaşların metin, fotoğraf, video ve konum paylaşımı yapmasına imkân tanıyor. İletilen talepler, sistem üzerinden ilgili birimlere dijital olarak yönlendiriliyor ve süreç boyunca vatandaşlara bilgilendirme mesajlarıyla geri dönüş sağlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulaması olan Üzüm uygulaması üzerinden 'WhatsApp İletişim' bölümüne tıklayan vatandaşlar doğrudan hatta bağlanarak ya da WhatsApp'ta '444 99 45' numarasını kaydedip mesaj göndererek de iletişime geçebiliyor.

Yeni iletişim hattı, hızlı geri dönüş, görsel destekli bildirim ve süreç takibi gibi avantajlarıyla vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçlarken, sorunlara da hızlı çözümler üretmeyi hedefliyor. Tüm Manisalılar, sorunlarının çözümü için 444 99 45'i telefonlarına kaydederek Manisa Büyükşehir Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı'na kolayca ulaşabilecek.