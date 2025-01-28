Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda görme engelli bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, onlara kültürel mirası keşfetme fırsatı sundu. Altınokta Körler Derneği üyeleri ve yakınları, Salihli’deki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Görme engelliler tarihi keşfetti

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri Sardes Antik Kenti, Artemis Tapınağı ve Sardes Antik Tiyatrosu gibi önemli tarihi yerleri gezdi. Katılımcılar, rehberin detaylı anlatımları eşliğinde bu tarihi eserleri dokunarak keşfetme fırsatı buldu.

Keşfetmeye engel değil

Gezi sırasında, dernek üyeleri Çinli turist kafilesiyle tanışarak sıcak sohbetler etti ve hatıra fotoğrafları çekti. Ayrıca, Salihli'nin tarihi Müdüre Hanım Konağı'nı ziyaret ederek, görme engellerinin keşfetmeye engel olmadığını bir kez daha gösterdiler.

Başkan Zeyrek: “Engelleri birlikte aşıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliğin amacını şu şekilde açıkladı: “Her vatandaşımıza dokunmak, yaşam kalitelerini artırmak ve engelleri aşarak daha erişilebilir bir Manisa yaratmak için çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.”

Görme engelli bireylerin tarihi ve kültürel mirasla buluşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, Manisa'nın daha erişilebilir ve mutlu bir şehir olma yolunda ilerlediğini vurguladı.