Petrol fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve hava koşullarının etkisiyle son iki haftanın en düşük seviyelerine indi. Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler, ABD ve Avrupa’da ılıman hava koşulları, petrol piyasasında baskı yaratıyor.

Fiyatlar iki haftanın en düşüğünde

Salı günü Brent petrol fiyatı varil başına 77,5 dolara yükselse de, bu sadece %0,54’lük sınırlı bir toparlanma anlamına geliyor. ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise varil başına 73,51 dolara çıktı. Ancak her iki petrol türü de geçen hafta yılın en düşük seviyelerini görmüştü.

Çin’den gelen zayıf veriler talebi düşürüyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, Ocak ayında imalat sektöründe beklenmedik bir daralma yaşadı. Çin’in Zayıf PMI verileri, ülkenin petrol talebine dair şüpheleri artırırken, bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Çin’in Şandong bölgesindeki bağımsız rafineriler, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları ve yeni vergi politikaları nedeniyle günlük 1 milyon varillik arz kaybı yaşıyor. Alternatif kaynakların aranması ise daha yüksek maliyetlere yol açıyor.

Ilıman hava şartları talebi etkiliyor

ABD ve Avrupa’da bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ısınma yakıtlarına olan talebi azaltıyor. Bu durum, petrol fiyatlarında ek bir düşüş baskısı oluşturuyor.

Rus petrolüne alternatif arayışları

Hindistan ve Çin gibi büyük ithalatçılar, Rus petrolüne yönelik yaptırımlar nedeniyle alternatif kaynaklar arıyor. Ancak bu durum, maliyetlerin artmasına neden oluyor. Hindistanlı rafineriler, Mart ayına kadar geçerli olan yaptırımlara rağmen Rus petrolü alımlarını sürdürüyor.

Ticaret endişeleri ve küresel ekonomi

Petrol piyasasındaki düşüşte, ABD’nin gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler ve küresel ticaret kısıtlamalarının büyüme üzerindeki olumsuz etkileri de önemli rol oynuyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin petrol talebini daha da aşağı çekebileceğini belirtiyor.